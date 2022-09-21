Поздравление Президенту Армении Ваагну Хачатуряну

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Армении Ваагна Хачатуряна и Премьер-министра этой страны Никола Пашиняна с национальным праздником - Днем Независимости.

"Наши государства исторически связаны прочной дружбой и нацелены на развитие доверительного и взаимовыгодного диалога, - говорится в поздравительном послании в адрес Президента Армении. - Убежден, что конструктивный характер белорусско-армянского сотрудничества будет содействовать дальнейшему укреплению экономик двух стран и росту благосостояния граждан, позволит обогатить отношения Минска и Еревана новыми перспективными проектами".

В поздравлении Николу Пашиняну Александр Лукашенко высоко оценил сложившиеся двусторонние отношения, основанные на добрых традициях дружбы, поддержки и уважения. "Минск заинтересован в дальнейшем развитии межгосударственного диалога и сохранении высокой динамики двусторонних контактов, - подчеркнул белорусский лидер. - Уверен, что укрепление взаимодействия в различных областях позволит наиболее эффективно реализовать имеющийся потенциал сотрудничества во имя процветания жителей Беларуси и Армении".