Поздравление Президенту Алжирской Народной Демократической Республики Абдельмаджиду Теббуну

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко поздравил Президента Алжирской Народной Демократической Республики Абдельмаджида Теббуна с национальным праздником - Днем Революции.

Глава государства отметил, что между двумя странами сложились отношения настоящей дружбы и доверия. "Подтверждением этому являются эффективное сотрудничество и взаимная поддержка на международной арене, - подчеркнул Президент Беларуси. - Заверяю Вас в готовности белорусской стороны к значительной активизации диалога с Алжиром. Рассчитываю на Ваше личное содействие, чтобы придать мощный импульс двустороннему взаимодействию, особенно в торгово-экономической отрасли, на благо наших государств".

Александр Лукашенко пожелал Президенту Алжира крепкого здоровья, счастья и благополучия, алжирскому народу - мира и процветания.