Поздравление Премьер-министру Индии Нарендре Моди

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко поздравил Премьер-министра Республики Индия Нарендру Моди с 75-летием.

"В Беларуси Вас знают как выдающегося государственного деятеля, который мобилизует все силы на развитие своей Родины и имеет огромный авторитет на международной арене, - отметил Глава государства. - Под Вашим руководством осуществляются важные политические и социально-экономические реформы, направленные на обеспечение стабильного прогресса Индии и повышение благосостояния ее граждан".

Александр Лукашенко подчеркнул, что высоко ценит приверженность Премьер-министра к дальнейшему укреплению белорусско-индийских отношений, основанных на дружбе, доверии, общих интересах и взаимовыгодном сотрудничестве. Президент рассчитывает на продолжение конструктивного диалога по широкому спектру направлений как в двустороннем формате, так и на многосторонних площадках.

"С теплотой вспоминаю нашу недавнюю встречу на Тяньцзиньском саммите Шанхайской организации сотрудничества и жду визит в Минск индийской делегации во главе с Вами в удобное время для обсуждения вопросов практической реализации потенциала межгосударственного взаимодействия", - подчеркнул Президент Беларуси.

Александр Лукашенко пожелал Нарендре Моди долгих лет счастливой жизни и новых достижений на благо Индии и ее народа.