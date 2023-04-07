Поздравление Председателю Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентине Матвиенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентину Матвиенко с днем рождения.

"Высокий профессионализм и целеустремленность, организаторский талант и неравнодушное отношение к делу снискали Вам заслуженные уважение и признание, - говорится в поздравлении. - Вы вносите достойный вклад в развитие конструктивного и взаимовыгодного белорусско-российского межпарламентского диалога, прилагаете неустанные усилия, направленные на продвижение многих важных совместных инициатив, среди которых патриотический молодежный проект "Поезд Памяти".

Александр Лукашенко пожелал Валентине Матвиенко крепкого здоровья, счастья и благополучия. "Пусть рядом с Вами всегда будут надежные друзья, а тепло и поддержка близких придают сил для новых свершений во всех сферах Вашей деятельности", - добавил Глава государства.