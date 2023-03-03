Поздравление Председателю Правительства России и Совета Министров Союзного государства Михаилу Мишустину

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Председателя Правительства России и Совета Министров Союзного государства Михаила Мишустина с днем рождения.

"Благодаря присущим Вам высоким профессиональным и личным качествам, ответственной и эффективной работе возглавляемого Вами Правительства экономика России демонстрирует значительный запас прочности и готовность успешно противостоять внешним вызовам, - говорится в поздравлении. - Искренне признателен за поддержку и большое внимание, которое Вы уделяете развитию белорусско-российского сотрудничества".

Александр Лукашенко пожелал Михаилу Мишустину доброго здоровья, счастья, плодотворной деятельности на важном государственном посту и осуществления всего задуманного.