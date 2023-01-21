Поздравление Председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина с Праздником Весны:

Ваше Превосходительство,

Примите самые теплые поздравления по случаю Праздника Весны.

Прошедший год ознаменовался выдающимися достижениями и достойными победами Китайской Народной Республики как внутри страны, так и на международной арене. Весь мир стал свидетелем ярких зимних Олимпийских игр в Пекине, стремительных темпов развития космической программы Китая, активного продвижения инициатив в области глобального развития и безопасности, уверенных шагов на пути к возрождению великой китайской нации и построению социализма с китайской спецификой, а также исторических решений XX съезда Коммунистической партии Китая.

Несмотря на все сложности, которые принес год Тигра, мы совместными усилиями смогли добиться значительных успехов в наращивании белорусско-китайского сотрудничества. На полях саммита ШОС подписан внушительный пакет двусторонних соглашений, которые отвечают интересам обоих государств и позволят еще больше укрепить дружбу между нашими странами. Отношения Минска и Пекина вышли на новый уровень всепогодного и всестороннего стратегического партнерства. В индустриальном парке «Великий камень» динамично продвигается проект в области традиционной китайской медицины. Продолжает работу совместное предприятие по сборке легковых автомобилей "БЕЛДЖИ".

Заверяю в готовности вместе с Вами и далее развивать весь комплекс белорусско-китайских отношений, углублять взаимодействие на международной арене в целях построения справедливого и мирного глобального порядка.

Приглашаю Ваше Превосходительство посетить Республику Беларусь, где Вас знают и ценят как настоящего друга и где Вам будет оказан самый теплый и радушный прием.