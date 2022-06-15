Поздравление Председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина с днем рождения:

"Безусловная поддержка китайского народа, успехи дружественного Китая в преодолении последствий пандемии коронавируса, упрочении позиций на международной арене и построении сообщества единой судьбы человечества являются ярким свидетельством эффективности проводимой вами политики.

Ваш высокий авторитет среди мировых лидеров обеспечивается неизменной приверженностью равноправному, сбалансированному и инклюзивному глобальному развитию. Следуя вашему курсу, Китайская Народная Республика вносит весомый вклад в совершенствование системы международного управления и сохранение стабильности во всем мире.

Полностью разделяю ваши идеи и инициативы о всеобщем развитии и безопасности. Минск и Пекин на деле поддерживают друг друга, день ото дня укрепляя традиционную дружбу и стратегическое партнерство. Убежден, что благодаря единству позиций и скоординированным усилиям мы преодолеем любые препятствия.

Искренне дорожу сложившимися между нами добрыми отношениями. Буду рад скорой встрече и возможности обсудить ключевые вопросы двусторонней и международной повесток дня".

Александр Лукашенко пожелал Си Цзиньпину крепкого здоровья, успехов в работе и семейного благополучия.