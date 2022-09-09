Поздравление Председателю Государственного Совета КНДР Ким Чен Ыну

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Председателя Государственного Совета КНДР Ким Чен Ына с Днем образования Корейской Народно-Демократической Республики.

"По этому торжественному случаю следует вспомнить о сходстве исторических судеб белорусского и северокорейского народов, которые принесли большие жертвы, чтобы добыть и сохранить свою независимость, право на устойчивое развитие суверенных государств. Дружба, доверие и взаимное уважение, которые лежат в основе отношений между Минском и Пхеньяном, придают уверенность в том, что сотрудничество между нашими странами в различных сферах будет расширяться на благо нынешнего и следующих поколений", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко пожелал Ким Чен Ыну крепкого здоровья, счастья и успехов, а народу КНДР - мира и процветания.