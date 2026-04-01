Поздравление председателю Совета Коммунистической партии Беларуси Алексею Камаю

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил председателя Совета Коммунистической партии Беларуси Алексея Камая с 90-летием.

"Вся Ваша жизнь - пример верности идеалам народовластия, добра, справедливости и беззаветного служения стране. Высочайший профессионализм, чувство ответственности и требовательность в сочетании с чутким и внимательным отношением к людям снискали Вам абсолютно заслуженные авторитет и уважение, - говорится в поздравлении. - Ваши богатый опыт партийной и государственной работы, мудрость, активная жизненная позиция и сегодня помогают в строительстве сильной и суверенной Беларуси, способствуют воспитанию гражданственности и патриотизма, особенно в молодежной среде".

Александр Лукашенко адресовал Алексею Камаю слова признательности и благодарности за труд и преданность Отечеству, пожелал крепкого здоровья, мира, бодрости духа и неиссякаемой энергии.