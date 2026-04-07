Поздравление Председателю Совета Федерации Федерального Собрания России Валентине Матвиенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Председателя Совета Федерации Федерального Собрания России Валентину Матвиенко с днем рождения.

"Ваш многолетний труд в сфере государственного управления - пример подлинного служения интересам Российской Федерации и ее граждан, в котором сочетаются высочайший профессионализм, мудрость и неизменное внимание к людям", - говорится в поздравлении.

Глава государства подчеркнул, что Валентина Матвиенко своей плодотворной деятельностью на посту Председателя Совета Федерации вносит значительный личный вклад в углубление стратегического партнерства между Беларусью и Россией, отстаивая приоритеты интеграции и укрепляя парламентское измерение союзного строительства.

Александр Лукашенко пожелал Валентине Матвиенко здоровья, гармонии и благополучия, а также поддержки надежных друзей и близких на пути к новым свершениям.