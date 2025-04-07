Поздравление Председателю Совета Федерации Федерального Собрания России Валентине Матвиенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Председателя Совета Федерации Федерального Собрания России Валентину Матвиенко с днем рождения.

"Всю свою жизнь Вы посвятили служению Отечеству и решению важнейших вопросов его развития. Глубокие знания, огромный опыт, накопленный на различных ответственных постах, принципиальность и исключительная преданность интересам Российской Федерации делают Ваш вклад в укрепление российского парламентаризма бесценным", - говорится в поздравлении.

Глава государства выразил уверенность, что при деятельном участии Валентины Матвиенко сотрудничество между законодателями Беларуси и России будет и далее расширяться, обогащаясь новыми проектами и инициативами на межгосударственном и межрегиональном уровнях.

"Примите, уважаемая Валентина Ивановна, самые теплые пожелания здоровья, оптимизма, искренней и всесторонней поддержки коллег и друзей. Добра и благополучия Вам и Вашим близким", - пожелал Александр Лукашенко.