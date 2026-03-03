Поздравление Председателю Правительства России и Совета Министров Союзного государства Михаилу Мишустину

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Председателя Правительства России и Совета Министров Союзного государства Михаила Мишустина с 60-летием.

"В Беларуси Вас высоко ценят как опытного государственного деятеля, целеустремленного и энергичного руководителя Правительства Российской Федерации с твердыми жизненными принципами, способного успешно реализовывать смелые планы и внедрять новые решения", - говорится в поздравлении.

"Убежден, что при дальнейшей Вашей поддержке сложившиеся добрососедские отношения между Беларусью и Россией продолжат расширяться на благо братских народов наших стран", - подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко пожелал Михаилу Мишустину здоровья, счастья, неисчерпаемых сил для осуществления стратегических задач, достижения значимых результатов на ответственном посту.