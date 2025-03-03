Поздравление Председателю Правительства России и Совета Министров Союзного государства Михаилу Мишустину

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Председателя Правительства России и Совета Министров Союзного государства Михаила Мишустина с днем рождения.

"За годы беззаветного служения Российской Федерации на самых ответственных должностях Вы снискали заслуженное признание как истинный патриот, видный государственный деятель и настоящий профессионал своего дела, - говорится в поздравлении. - Грамотные целенаправленные действия возглавляемого Вами Правительства обеспечили стабильность и защищенность российской экономики от неблагоприятного влияния внешних факторов".

Глава государства выразил искреннюю благодарность Михаилу Мишустину за теплое отношение к Беларуси и твердый настрой на дальнейшее развитие двустороннего взаимодействия в духе стратегического партнерства и союзничества.

Александр Лукашенко пожелал Михаилу Мишустину доброго здоровья, счастья, сил и энергии для осуществления всех планов и начинаний.