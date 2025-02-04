Поздравление Председателю Комитета по культуре Милли Меджлиса Азербайджана, народному артисту Поладу Бюльбюль оглы
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Председателя Комитета по культуре Милли Меджлиса Азербайджана, народного артиста этой страны Полада Бюльбюль оглы с 80-летним юбилеем.
"Благодаря таланту, искренней любви к искусству, неустанной многолетней государственной и общественной деятельности Вы обрели народные признание и уважение", - говорится в поздравлении.
Глава государства обратил внимание, что в Беларуси высоко ценят богатое творчество Полада Бюльбюль оглы, основанное на идеалах мира и добра, а также его личный вклад в укрепление дружественных отношений между двумя странами.
"Убежден, что Ваши профессионализм и созидательная энергия будут и в дальнейшем способствовать динамичному развитию международных связей на благо двух братских народов", - подчеркнул Президент.
Александр Лукашенко пожелал Поладу Бюльбюль оглы здоровья, неисчерпаемого вдохновения и достижения новых вершин.