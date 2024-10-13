Поздравление Председателю Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжану Сагинтаеву

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжана Сагинтаева с днем рождения.

"На протяжении многих лет Вы занимали ответственные государственные посты, являлись непосредственным участником формирования и развития идеи интеграции, свидетелем зарождения Евразийского экономического союза", - говорится в поздравлении.

Глава государства выразил уверенность, что глубокие знания Бакытжана Сагинтаева, его богатый управленческий опыт и целеустремленность позволят в полной мере реализовать потенциал Евразийской экономической комиссии в качестве координатора проводимой Союзом работы.

Президент Беларуси пожелал Председателю Коллегии ЕЭК крепкого здоровья, добра, неисчерпаемой жизненной энергии и осуществления всех намеченных планов.