Поздравление Председателю КНР Си Цзиньпину

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина с Днем образования КНР.

"Под Вашим руководством Китай демонстрирует впечатляющий пример динамичного и устойчивого развития, из года в год достигая исторических рекордов во всех сферах. Успехи КНР в экономическом строительстве, технологическом прогрессе, укреплении глобальной безопасности вызывают уважение и восхищение, - говорится в поздравлении. - Уверенно следуя курсу социализма с китайской спецификой, Пекин играет ключевую роль в формировании многополярного мира и международного порядка".

Глава государства обратил внимание, что Китай - уникальный и достойный изучения образец организации политической системы, интегрирующей в себе колоссальные исторический опыт, материальные и духовные ресурсы, способствующей продвижению социально-экономического развития страны.

"Выдвинутая Вами, Ваше Превосходительство, инициатива по глобальному управлению безусловно соответствует нашему твердому убеждению в необходимости взаимодействия государств на принципах исключительного равноправия и справедливости, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Мы готовы совместно противостоять общим вызовам, повышать благосостояние и обеспечивать процветание наших народов".

Президент констатировал, что для Беларуси Китай - надежный стратегический партнер и верный друг. "Мы высоко ценим беспрецедентный уровень всестороннего взаимовыгодного сотрудничества и доверия между нашими странами. Реализация масштабных проектов в рамках инициативы "Пояс и путь", продвижение индустриального парка "Великий камень", углубление промышленной кооперации и гуманитарного обмена свидетельствуют об огромном потенциале отношений Минска и Пекина", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко пожелал Си Цзиньпину доброго здоровья и успехов во всех начинаниях, а братскому народу Китая - счастья и благополучия.