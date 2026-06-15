Поздравление Председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина с днем рождения.

"Модернизирующийся и процветающий Китай сегодня задает наивысшие стандарты глобального лидерства. Во многом это является результатом Вашего дальновидного руководства, последовательной политики укрепления государственности и устойчивого социально-экономического прогресса страны. Трудно также переоценить Ваш вклад в расширение международного сотрудничества и обеспечение стабильности в мире", - говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что белорусско-китайские отношения находятся на беспрецедентно высоком уровне и поступательно развиваются курсом всепогодного и всестороннего стратегического партнерства.

"С теплотой вспоминаю наши содержательные беседы в прошлом году. Рассчитываю на продолжение доверительного диалога и с нетерпением жду предстоящей встречи, которая, несомненно, придаст очередной мощный импульс двустороннему взаимодействию Минска и Пекина", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко пожелал Си Цзиньпину доброго здоровья и новых достижений на благо дружественного китайского народа.