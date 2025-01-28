Поздравление Председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина с Праздником Весны.

"Прошедший год ознаменовался значимыми достижениями Китайской Народной Республики, которая остается ориентиром и примером для подражания, - говорится в поздравлении. - На наших глазах по итогам 3-го пленума ЦК КПК 20-го созыва получила новое развитие ответственная и созвучная современным вызовам внешняя политика Китая, отражающая его глобальную роль в мире. При этом неизменными принципами вашей страны остаются уважение независимости, территориальной целостности, соблюдение прав других государств и невмешательство в их внутренние дела".

Александр Лукашенко выразил благодарность Си Цзиньпину за личное и неустанное внимание, которое он уделяет отношениям с Беларусью.

"Как Вы отметили в новогоднем поздравлении народу Китая, "в новом походе китайской модернизации каждый играет незаменимую роль, крайне важен любой вклад". Наша страна была, есть и будет надежным партнером Китайской Народной Республики в достижении всех поставленных целей. Без сомнений, в 2025 году мы продолжим поступательно и планомерно укреплять всепогодное и всестороннее стратегическое партнерство, а наша дружба будет эталоном для всего мира", - подчеркнул белорусский лидер.

"В Праздник Весны желаю Вам, дорогой друг, здоровья, благополучия и новых успехов в ответственной государственной деятельности, а Великому Китаю - мира, развития и дальнейшего процветания", - пожелал Президент.