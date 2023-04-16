Поздравление православным христианам Беларуси с Пасхой

Дорогие соотечественники!

Поздравляю вас со светлым Христовым Воскресением.

Многомиллионный православный мир отмечает сегодня Пасху - праздник великой радости, духовного обновления и уверенности в наилучшем будущем.

Мы прикасаемся сердцем к древним традициям христианства и, подобно предыдущим поколениям, совершаем добрые дела, заботимся о близких, помогаем тем, кто нуждается в поддержке и сострадании, выступаем в защиту мира и спокойствия для всех наших братских народов.

Исконное стремление белорусов к созиданию, глубокое уважение к святыням, готовность хранить свою веру являются прочной основой нашего единства и общественного согласия.

Пусть пасхальные торжества согреют вас теплом домашнего очага, надеждой и любовью.

Желаю всем счастья, здоровья и взаимопонимания.

Александр Лукашенко