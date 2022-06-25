Поздравление по случаю 30-летия со дня установления дипломатических отношений с Россией

Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин обменялись поздравлениями по случаю 30-летия со дня установления дипломатических отношений между двумя странами.

В послании Главы белорусского государства в адрес российского лидера сказано:

"Уважаемый Владимир Владимирович!

Примите искренние поздравления по случаю знаменательной даты - 30-летия со дня установления дипломатических отношений между Республикой Беларусь и Российской Федерацией.

Наши страны прошли за это время большой совместный путь, заложив прочный фундамент всестороннего стратегического партнерства и углубленной интеграции.

Для двух народов ориентированность на тесное плодотворное сотрудничество является естественным процессом, предопределенным их географической близостью, создававшимися веками неразрывными культурными и духовными узами, общим героическим прошлым.

Убежден, укрепление конструктивного взаимодействия между Минском и Москвой как в рамках Союзного государства, так и в составе других межгосударственных объединений создает необходимые условия для успешного преодоления глобальных вызовов и угроз.

Желаю вам, уважаемый Владимир Владимирович, доброго здоровья, неиссякаемой бодрости духа и удачи, а жителям России - мирного неба, благополучия и уверенности в завтрашнем дне.

С уважением,

Александр Лукашенко".

В поздравительном послании Главы российского государства в адрес Президента Беларуси говорится:

"Уважаемый Александр Григорьевич,

Примите самые теплые поздравления по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Беларусь.

Опираясь на добрые традиции братской дружбы, издавна связывающие наши народы, нам удалось за прошедшие десятилетия многое сделать для развития межгосударственных связей в духе союзничества и добрососедства. Накоплен значительный опыт эффективной двусторонней кооперации на самых различных направлениях.

Сегодня мы продолжаем планомерно наращивать интеграционное взаимодействие в рамках Союзного государства, вместе с партнерами по ОДКБ работаем над повышением нашей обороноспособности. Хорошую отдачу дает координация усилий Москвы и Минска в Евразийском экономическом союзе и Содружестве Независимых Государств.

Убежден, что дальнейшее упрочение всего комплекса российско-белорусских отношений в полной мере отвечает интересам граждан наших стран, идет в русле обеспечения безопасности и стабильности на евразийском пространстве.

Искренне желаю Вам, уважаемый Александр Григорьевич, крепкого здоровья и успехов, а белорусскому народу - счастья и благополучия.

С уважением,

Владимир Путин".