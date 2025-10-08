Поздравление Питеру Мутарике с вступлением в должность Президента Малави

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Питера Мутарику с вступлением в должность Президента Малави.

"Убежден, что под Вашим руководством страна продолжит поступательно развиваться и расширять связи с зарубежными партнерами", - подчеркнул Глава государства.

Президент отметил значительный потенциал для активизации политического диалога и углубления взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества двух стран. "Вызовы сегодняшнего времени требуют от нас более тесной кооперации по всем направлениям", - констатировал белорусский лидер.

Александр Лукашенко предложил Малави успешный отечественный опыт по реализации проектов в странах Африки и подчеркнул заинтересованность в укреплении белорусско-малавийской дружбы на пользу обоих народов.

Президент Беларуси пожелал Президенту Малави здоровья и успехов на ответственном государственном посту, а жителям этой страны - мира и процветания.