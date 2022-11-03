Поздравление Петру Прокоповичу с 80-летним юбилеем

Глава государства Александр Лукашенко поздравил Петра Прокоповича с 80-летним юбилеем.

"Ваш профессиональный и жизненный путь является ярким примером самоотверженного служения Отечеству, за что Вы по праву удостоены самой высокой награды родной страны - звания Героя Беларуси", - говорится в поздравлении.

Президент отметил, что Петр Петрович, строитель по образованию, начинал работать обычным каменщиком и дорос до генерального директора крупного объединения. Тысячи квадратных метров жилья, сотни промышленных объектов были возведены при его непосредственном участии.

"Во время работы в Администрации Президента и Правительстве Беларуси Вы не боялись брать на себя ответственность и принимать жесткие, порой непопулярные решения, которые на практике неизменно давали необходимый государству эффект", - подчеркнул белорусский лидер.

Он обратил внимание, что многие годы своей трудовой жизни Петр Прокопович посвятил банковской системе страны, и сегодняшняя способность белорусских банков успешно противостоять беспрецедентному внешнему давлению возможна в том числе благодаря работе, проведенной во время его руководства Национальным банком.

"Несмотря на занимаемые высокие должности, Вы остались простым, доброжелательным и скромным человеком. Убежден, твердая гражданская позиция и неизменный интерес к процессам, происходящим в стране и мире, еще долгие годы будут оставаться Вашим жизненным кредо", - выразил уверенность белорусский лидер.

Александр Лукашенко пожелал Петру Прокоповичу крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, счастья и благополучия.