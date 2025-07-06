Поздравление Первому Президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с юбилеем, подчеркнув его бесценный вклад в становление государственности и формирование социально-экономического фундамента Казахстана, а также в продвижение интеграционных процессов и упрочение безопасности на евразийском пространстве.

"С большой теплотой вспоминаю наши встречи и выражаю признательность за Ваши усилия по укреплению дружественных связей между братскими народами Беларуси и Казахстана", - отметил белорусский лидер.

Глава государства выразил уверенность, что курс Минска и Астаны на углубление союзничества и стратегического партнерства сохранит свою положительную динамику, а его результатами станут новые весомые достижения как в двустороннем сотрудничестве, так и в рамках международных организаций.

Александр Лукашенко пожелал Нурсултану Назарбаеву здоровья и долголетия, успехов и благополучия во всех сферах жизни: "Пусть Ваши мудрость и опыт продолжают вдохновлять окружающих".