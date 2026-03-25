Поздравление первой леди Республики Зимбабве Оксилии Мнангагве

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил первую леди Республики Зимбабве Оксилию Мнангагву с днем рождения.

"Беларусь с уважением относится к Вашему высокому служению Республике Зимбабве и той особенной миссии, которую Вы выполняете, в том числе через укрепление здоровья нации, развитие образования, поддержку материнства и детства", - говорится в поздравлении.

Глава государства подчеркнул, что белорусско-зимбабвийские отношения развиваются как стратегическое партнерство, основанное на доверии, взаимном уважении и практических результатах. А достижения последних лет в политическом диалоге, экономическом сотрудничестве и гуманитарной сфере уже принесли ощутимую пользу народам двух стран.

"В контексте объявления в Республике Беларусь 2026 года Годом белорусской женщины убежден в необходимости дальнейшего наращивания гуманитарного взаимодействия между женскими организациями наших стран под Вашим непосредственным патронатом", - отметил Президент.

Александр Лукашенко пожелал Оксилии Мнангагве здоровья, жизненной энергии, вдохновения и успехов в ее благородной работе.