Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравление Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу со Светлой Пасхой.

"Христово Воскресение - величайшее свидетельство Божьей любви, символ вечной жизни, ее победы над смертью. Этот праздник объединяет верующих, наполняет души целительной энергией, милосердием и состраданием. Он несет добро и надежду, дает силы противостоять повседневным проблемам, скорбям и болезням", - говорится в поздравлении.

Глава государства выразил признательность Патриарху Кириллу за его неустанные труды, нацеленные на укрепление братского единства народов Беларуси и России. "Сегодня Церковь направляет свое служение на всестороннюю поддержку людей, оказывает действенную помощь нуждающимся", - подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко пожелал Патриарху Кириллу мира, здоровья и долголетия.