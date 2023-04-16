Поздравление Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу

Глава государства Александр Лукашенко поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Воскресением Христовым.

"Пасха - это праздник, который объединяет людей, наполняет их сердца особой энергией, жизнелюбием и состраданием к ближнему, несет свет добра и надежды, - отметил Президент Беларуси. - Православие, находясь на переднем крае защиты традиционных нравственных ценностей, дает всем верующим духовный компас и смысл жизни".

Александр Лукашенко также пожелал: "Пусть Ваше молитвенное слово служит великой патриотической силой, укрепляет единство наших братских народов. Желаю Вам, Ваше Святейшество, здоровья, мира и согласия. Христос воскресе!"