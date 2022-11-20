Поздравление Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем рождения.

"Ваше Архипастырское служение Русской Православной Церкви выпало на непростое для всей планеты время, когда особое значение обрели главные общечеловеческие ценности: готовность бороться за справедливое дело, защищать Родину, веру отцов и будущее детей", - говорится в поздравлении.

Глава государства подчеркнул, что на этом фоне высокий авторитет, мудрое слово и молитвенная помощь Патриарха являются для всех православных верующих незыблемым нравственным ориентиром, укрепляющим в сердце тысячелетние традиции христианства.

Президент выразил благодарность Патриарху Кириллу за неустанные труды, которые дают народам силы поддерживать друг друга, сохраняя духовное и культурное единство, а также пожелал доброго здоровья и неиссякаемой энергии в служении на благо Церкви и всего православного мира.