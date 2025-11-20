Поздравление Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем рождения.

"Ваше служение во благо упрочения основ веры и сохранения нравственных ценностей вызывает глубочайшее уважение, - отметил Александр Лукашенко. - Голос Православной Церкви, олицетворяющий духовное возрождение, в современном мире приобрел особое звучание благодаря Вашим личным усилиям, неустанным пастырским трудам и заботе об укреплении в сердцах людей идеалов мира, любви, добра и справедливости".

Глава государства уверен, что мудрость и жизненный опыт Патриарха Кирилла будут и дальше способствовать сохранению единства братских народов Беларуси и России.

"Желаю Вам здоровья, сил и неоскудевающей помощи Божией в воплощении всего задуманного", - говорится в поздравлении.