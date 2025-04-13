Поздравление олимпийской чемпионке, заслуженному мастеру спорта Российской Федерации Татьяне Навке

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил олимпийскую чемпионку, заслуженного мастера спорта Российской Федерации Татьяну Навку с юбилеем.

"В нашей стране всегда радовались впечатляющим победам, которых Вы добивались на Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы. Сегодня творческие проекты с Вашим участием вызывают неподдельный интерес у миллионов зрителей разных поколений. Уверен, что и в дальнейшем Ваша деятельность будет способствовать укреплению дружбы между народами Беларуси и России", - говорится в поздравлении.