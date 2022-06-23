Поздравление народу Великого Герцогства Люксембург с национальным праздником

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народ Великого Герцогства Люксембург с национальным праздником.

Глава государства отметил, что в этом году отмечается знаковая дата - 30-летие установления дипломатических отношений. "Несмотря на различные вызовы этих лет, заметно, что наши страны имеют определенный положительный опыт сотрудничества, прежде всего в сфере инвестиций, информационных технологий, транспорта, гуманитарных контактов, - говорится в поздравлении. - К сожалению, сложные геополитические реалии не способствуют развитию двустороннего взаимодействия на нынешнем этапе, подвергают народы обоих государств новым испытаниям. Искренне надеюсь, что ответственность за будущее нашего общего дома - Европейского региона - возьмет верх в его столицах и мы вернемся к конструктивному сотрудничеству ради общего блага".

Александр Лукашенко подтвердил открытость Беларуси к диалогу с Люксембургом, основанному на принципах партнерства и взаимоуважения.

Глава государства пожелал жителям Великого Герцогства мира, согласия и благополучия.