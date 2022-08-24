Поздравление народу Украины с Днем Независимости

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народ Украины с Днем Независимости.

"Убежден, что сегодняшние противоречия не смогут разрушить многовековой фундамент искренних добрососедских отношений между народами двух стран, - говорится в поздравлении. - Беларусь и в дальнейшем продолжит выступать за сохранение согласия, развитие дружественных взаимоуважительных контактов на всех уровнях".

Глава белорусского государства пожелал украинцам мирного неба, толерантности, мужества, силы и успехов в восстановлении достойной жизни.