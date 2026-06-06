Поздравление народу Швеции

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени соотечественников и себя лично поздравил народ Швеции с Национальным Днем.

Глава государства подчеркнул, что этот праздник символизирует единство, богатое историческое наследие и прочные традиции, которые глубоко ценит народ Швеции. "Миролюбивость и трудолюбие, сдержанность и жизненная терпимость, стремление к равенству и уважение к соседям стали основой вашей национальной идентичности. То же самое свойственно и белорусам. К сожалению, сегодня эти качества не могут взаимно проявиться в полной мере в двусторонних отношениях из-за созданных отдельными недальновидными политиками искусственных преград", - говорится в поздравлении.

"Беларусь высоко ценит давние партнерские белорусско-шведские связи и остается готовой к возобновлению взаимоуважительного и равноправного диалога ради прогресса и благополучия наших государств и народов, а также укрепления безопасности в регионе", - заверил Александр Лукашенко.

Президент Беларуси пожелал народу Швеции процветания и мирного неба над головой.