Поздравление народу Соединенных Штатов Америки с Днем Независимости

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил народ Соединенных Штатов Америки с Днем Независимости.

Беларусь всегда исходила из важности конструктивных контактов с Соединенными Штатами Америки, а период истории, когда такие контакты преобладали, демонстрировал их бесспорную пользу для двух государств, подчеркнул белорусский лидер.

"Мы ценим усилия простых американцев, которые по-человечески, от души помогали нам в борьбе с нацизмом, послевоенном восстановлении страны, преодолении последствий аварии в украинском Чернобыле", - говорится в поздравлении.

"Несмотря на политические стереотипы, приглашаем вас заглянуть за горизонт, составить свое личное впечатление о Беларуси, оценить ее достижения, - предложил Президент. - Уверен, многие будут приятно удивлены и захотят ближе познакомиться с нашей страной".

Александр Лукашенко пожелал народу США безоблачного неба и мудрости мирного сосуществования со всеми людьми доброй воли. "Сердечно приглашаем в Беларусь!" - говорится в поздравлении.