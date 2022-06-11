Поздравление народу Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народ Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии с национальным праздником - Днем рождения Королевы.

Глава государства отметил, что история 30-летних дипломатических отношений между двумя странами наглядно продемонстрировала, что общность интересов может преодолеть любые границы и расстояния. "Нас объединяет стремление к миру, стабильности и устойчивому развитию. Убежден, эти ценности должны быть приоритетными для наших обществ, - подчеркнул белорусский лидер. - Сегодня как никогда ранее стоит совместно искать пути недопущения эскалации международной обстановки, продовольственного кризиса и роста этнической нетерпимости. Только вместе можно победить современные вызовы для обеспечения достойного будущего".

Президент пожелал народу Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии согласия и уверенности в завтрашнем дне.