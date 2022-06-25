Поздравление народу Словении с национальным праздником

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народ Словении с национальным праздником - Днем государственности.

"Эта особая дата отмечает важную веху в становлении самостоятельной и суверенной страны. В условиях, когда на европейском континенте снова прочерчены глубокие разделительные линии и стала реальной угроза глобального вооруженного конфликта, тесные экономические, культурные и гуманитарные связи между дружественными народами остаются одними из немногих действенных гарантий, которые не позволяют скатиться в тотальную конфронтацию", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь заинтересована во взаимоуважительном и равноправном межгосударственном диалоге со Словенией, которому в этом году исполняется 30 лет. "Подтверждаю готовность к возобновлению и развитию сотрудничества для процветания белорусского и словенского народов. Уверен, что совместными усилиями мы сумеем добиться такой благородной цели", - подчеркнул Глава государства.

Президент пожелал народу Словении мира, счастья и благополучия.