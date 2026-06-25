Поздравление народу Словении с Днем государственности

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени соотечественников и себя лично поздравил народ Словении с национальным праздником - Днем государственности.

Дата 25 июня для словенцев стала символом важного исторического выбора, стремления к самостоятельному пути, утверждения своего места в мире и олицетворяет бережное отношение к богатому культурному наследию, духовным корням, родному языку, отметил Президент.

Глава государства подчеркнул, что Беларусь и Словению объединяют близость подходов к вопросам устойчивого социально-экономического развития, желание сохранить национальные традиции и идентичность.

"Опираясь на опыт прошлых лет, Минск стремится с оптимизмом смотреть в будущее белорусско-словенских отношений и неизменно выступает за взаимное уважение и открытость к сотрудничеству в экономике, культуре, спорте и других сферах", - обратил внимание Александр Лукашенко.

Президент Беларуси пожелал народу Словении мира, согласия и стабильности.