Поздравление народу Словацкой Республики с национальным праздником

Глава государства Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил народ Словацкой Республики с национальным праздником - Днем образования Республики.

"На протяжении своей истории белорусы и словаки всегда чтили и поддерживали принципы равноправия, доверия и уважения. Их объединяла совместная борьба во время Второй мировой войны, заинтересованность в развитии делового и гуманитарного взаимодействия", - говорится в поздравлении.

В этом году отмечается 30-летие установления дипломатических отношений между Беларусью и Словакией. "Искренняя дружба и связи между нами не могут быть внезапно разрушены политическими амбициями и противоречиями, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Беларусь всегда выступает за расширение партнерства на всех уровнях. Убежден, что наши граждане обязательно найдут пути сохранения устойчивых контактов, которые послужат прочной основой для углубления сотрудничества между двумя странами".

Президент пожелал всем жителям Словакии благополучия, процветания и мирного будущего. "Пускай наступающий 2023 год принесет в каждый дом надежду и радость, осуществит все заветные мечты", - добавил он.