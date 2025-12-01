Поздравление народу Румынии

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народ Румынии с Национальным днем этой страны.

"Великое объединение 1 декабря 1918 года - одно из наиболее значимых событий в истории вашей страны, которое ознаменовало завершающий этап долгого и тернистого пути к созданию единого независимого государства. Вековые мечты о свободной, общей для всех румын земле, где можно жить и развиваться, стали реальностью", - говорится в поздравлении.

Глава государства обратил внимание, что, благодаря плодотворной работе, патриотизму, приверженности сильным духовным и семейным ценностям, сегодняшняя Румыния заняла достойное место на международной арене. При этом очень важно, как отметил Президент, в условиях современной глобализации, быстрых перемен и неопределенности не утратить свои корни, самобытность и традиции.

"Минск высоко оценивает накопленный совместными усилиями позитивный опыт сотрудничества с Бухарестом. Белорусы открыты к дальнейшей реализации значительного потенциала двусторонних отношений и убеждены, что только на основе взаимного уважения и конструктивного диалога можно построить прочный мир и счастливое будущее", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент Беларуси пожелал народу Румынии благополучия, радости и согласия.