Поздравление народу Молдовы с Днем Независимости

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народ Молдовы с Днем Независимости.

"Наши народы соединены прочными узами многолетней дружбы, основанной на общих духовных и нравственных ценностях, культурных традициях, совместном героическом прошлом, - говорится в поздравлении. - В 2024 году обе страны отмечают 80-летие освобождения от фашизма. В Беларуси бережно хранят память о жителях Молдовы, погибших за свободу белорусской земли в годы Великой Отечественной войны".

Глава государства подчеркнул, что сейчас тысячи белорусов, проживающих в Молдове, и молдован, связавших свою жизнь с Беларусью, продолжают успешно трудиться, создавать интернациональные семьи, личным примером демонстрируя открытый и созидательный характер наших взаимоотношений.

"Минск всегда рассматривал Кишинев в качестве надежного партнера и готов к возобновлению конструктивного сотрудничества. Только равноправный и уважительный диалог давних друзей и соседей способен помочь в преодолении современных вызовов", - обратил внимание Президент.

Александр Лукашенко пожелал всем гражданам Молдовы мирного неба, стабильности и уверенности в завтрашнем дне.