Поздравление народу Литвы с национальным праздником

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил народ Литвы с национальным праздником - Днем восстановления государства.

"Белорусы всегда были нацелены на мирное и дружелюбное сосуществование. Многовековое соседство установило между нашими народами неразрывные связи, фундаментом которых являются совместные семьи, искренняя дружба, общий бизнес, память, история, - говорится в поздравлении. - Несмотря на безуспешные попытки литовской руководящей элиты сменить избранную белорусским народом власть, необоснованно враждебную и лживую политику по отношению к нашей стране, Беларусь была и остается открытой для жителей Литвы, настроенной на сотрудничество и диалог. Свидетельством этому является решение о продлении на 2023 год безвизового порядка въезда для вас. Знаю, что и литовский народ разделяет желание жить в согласии с белорусами".

Александр Лукашенко пожелал гражданам Литвы скорейшего восстановления государственного политического и экономического курса, который отвечал бы настоящим интересам литовского народа. "Мира, спокойствия и благополучия вам и вашим близким", - добавил белорусский лидер.