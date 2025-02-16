Поздравление народу Литвы с национальным праздником

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народ Литвы с национальным праздником - Днем восстановления государства.

"На протяжении многих веков наши народы всегда шли рядом, обогащали друг друга культурно, экономически и духовно, - говорится в поздравлении. - Несмотря на сегодняшние трудности, связи между современными жителями Беларуси и Литвы не удалось нарушить ни одиозным прибалтийским политикам, ни их западным кураторам".

Глава государства подчеркнул, что Беларусь держит двери открытыми, приглашает в гости и к мирному сотрудничеству всех своих соседей.

"Это замечают и ценят обычные литовцы, которые сохранили теплое отношение к белорусам. Люди из обеих стран, как и раньше, вместе отмечают праздники, создают семьи и мечтают о безопасном и счастливом будущем, которое мы можем построить совместными усилиями", - обратил внимание Александр Лукашенко.

Президент пожелал народу Литвы мира, благополучия и уверенности в завтрашнем дне.