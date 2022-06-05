Поздравление народу Королевства Дания с Днем Конституции

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил народ Королевства Дания с Днем Конституции.

«Ваша страна достигла значительных успехов на пути формирования общества всеобщего благополучия, в том числе в построении эффективной цифровой и зеленой экономики, технологической промышленности, обеспечении наивысших жизненных стандартов, - подчеркнул Глава государства. - Оглядываясь на историю двусторонних отношений, которым в феврале этого года исполнилось 30 лет, хочу отметить большой неиспользованный потенциал взаимодействия в различных отраслях, включая природоохранную, энергетическую, фармацевтическую, инвестиционную и сельскохозяйственную сферы».

Александр Лукашенко считает, что существующая политика конфронтации, несомненно, не отвечает фундаментальным интересам Беларуси и Дании.

«Надеюсь, что в скором времени наши страны успешно преодолеют временные сложности, вызванные политической нестабильностью в регионе, и продолжат взаимовыгодное сотрудничество», - отметил Президент Беларуси.