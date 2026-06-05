Поздравление народу Королевства Дания с Днем Конституции

Глава государства Александр Лукашенко от имени народа Республики Беларусь и от себя лично поздравил народ Королевства Дания с Днем Конституции.

"Великая история, богатое культурное наследие и природная уникальность Дании по праву заработали ей титул жемчужины Скандинавии. Уверен, в сегодняшней международной ситуации для Дании, как и для Беларуси, очень важно продолжать мирные традиции взаимоуважительных контактов и доверия между народами", - говорится в поздравлении.

"Искренне надеюсь, что в недалеком будущем дружественные отношения станут фундаментом для полноценного диалога и разнопланового партнерства по всем направлениям, к возобновлению которого Беларусь готова ради стабильности и устойчивого развития наших государств и региона в целом", - отметил Президент.

Александр Лукашенко пожелал жителям Дании благополучия, прогресса и процветания.