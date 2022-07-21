Поздравление народу Королевства Бельгия с Национальным днем

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народ Королевства Бельгия с Национальным днем.

Глава государства отметил, что в этом году отмечается 30-летие установления дипломатических отношений между странами. "Плодотворное белорусско-бельгийское сотрудничество и тесное взаимодействие народов в разных отраслях, скрепленные чувствами уважения и помощи, способствовали формированию надежных связей", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко высказал слова благодарности бельгийской стороне за гуманитарную поддержку и реализацию многочисленных благотворительных инициатив по оздоровлению белорусских детей, пострадавших от последствий аварии в Чернобыле.

"Сегодня мировое сообщество стоит перед рядом серьезных угроз. Но убежден, что никакие политические противоречия не смогут разрушить прочный фундамент дружественных отношений. Беларусь продолжит последовательно выступать за развитие партнерских взаимоуважительных контактов с вашим государством на всех уровнях", - подчеркнул Президент.

Белорусский лидер пожелал жителям Бельгии мирного неба, солидарности, благополучия и уверенности в завтрашнем дне.