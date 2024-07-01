Поздравление народу Канады с праздником независимости

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени всех белорусов и от себя лично поздравил народ Канады с праздником независимости.

"В 1867 году три провинции стали конфедерацией, которая под общим флагом получила статус независимого государства Канада, с которой Беларусь связывает продолжительная история отношений. Даже географическая удаленность между Минском и Оттавой не мешала нам находить общие интересы, создавать семьи, развивать торговлю и оказывать взаимную поддержку в сложных жизненных ситуациях. Совместные проекты в промышленности, науке, образовании и спорте, включая такой любимый в наших странах хоккей на льду, позволяли нам лучше понимать друг друга", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко выразил убеждение, что накопленное на протяжении десятилетий бесценное богатство контактов между белорусскими и канадскими семьями, простыми людьми, учеными и бизнесом поможет преодолеть временные трудности и восстановить полноценный межгосударственный диалог.

Президент Беларуси пожелал всем канадцам мирного неба и уверенности в завтрашнем дне. "Будем рады встречать вас в Беларуси!" - пригласил Глава государства.