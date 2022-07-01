Поздравление народу Канады с национальным праздником

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народ Канады с национальным праздником - очередной годовщиной независимости государства.

"В этом году дипломатическим отношениям между нашими странами исполнилось 30 лет, - отметил Глава государства. - За прошедшие десятилетия часто вопреки политической конъюнктуре реализован ряд совместных проектов в гуманитарной и образовательной сферах, в области экономики, науки и спорта".

"Мы очень благодарны обычным канадцам, которые протянули руку помощи Беларуси после аварии в украинском Чернобыле и приняли в свои семьи на оздоровление сотни белорусских детей из потерпевших регионов", - подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко выразил уверенность, что закаленные временем межчеловеческие контакты и дружба окажутся сильнее санкций и заставят канадских политиков вернуться к нормальному диалогу.

"Белорусская сторона готова к возобновлению конструктивной работы на благо наших народов", - отметил Глава государства.

Президент пожелал всем жителям Канады мира, благополучия, процветания и уверенности в завтрашнем дне.