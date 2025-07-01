Поздравление народу Канады с национальным праздником

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени соотечественников и себя лично поздравил народ Канады с национальным праздником - Днем Канады.

"Долгие годы белорусы и канадцы бережно относятся к собственным традициям и истории, своему культурному и духовному наследию, всегда стремятся сохранять национальную идентичность и право на самостоятельное развитие", - говорится в поздравлении.

Глава государства выразил надежду, что вскоре придет момент, когда обе страны снова станут на путь сближения и полноформатного сотрудничества, который следует из общих интересов обоих народов.

Александр Лукашенко пожелал народу Канады мира, счастья и дальнейшего прогресса, а также пригласил посетить гостеприимную белорусскую землю.