Поздравление народу Италии с национальным праздником

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народ Италии с национальным праздником - Днем провозглашения Республики.

"Ваша страна известна во всем мире благодаря богатой истории, уникальному культурному наследию, талантливым людям, умению сохранять свои традиции и одновременно двигаться вперед", - говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что белорусы ценят существующие между двумя народами многолетние связи, которые возникли на основе взаимного доверия и искренней дружбы.

"Убежден, что, несмотря на вызовы современности и изменчивую международную обстановку, белорусско-итальянское партнерство будет постепенно укрепляться и наполняться новым содержанием", - подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично пожелал Италии и ее гражданам мира, стабильности и процветания.