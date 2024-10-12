Поздравление народу Испании с национальным праздником

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил народ Испании с национальным праздником - Днем испанской нации.

"На протяжении столетий наши страны неоднократно были аренами борьбы других государств, местами столкновения "центров силы" и даже цивилизаций. И каждый раз обоим народам приходилось тяжело и упорно бороться за свободу и независимость, - говорится в поздравлении. - В этих испытаниях и испанцы, и белорусы проявили лучшие черты, такие как национальное достоинство, патриотизм, стремление к мирному и стабильному образу жизни, стойкость и мужество в отстаивании своих религии, культуры и традиций".

Глава государства выразил уверенность, что, несмотря на современную трансформацию миропорядка, граждане Беларуси и Испании останутся приверженцами самостоятельного и независимого пути развития, носителями традиционных ценностей, среди которых наиболее важными являются мир, семья и созидательный труд на пользу Отечества.

"В этот праздничный день от имени всех белорусов сердечно желаю народу Испании единства, согласия и благополучия, заверяю в нашем неизменно дружественном отношении и приглашаю в Беларусь", - отметил Александр Лукашенко.