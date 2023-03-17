Поздравление народу Ирландии с национальным праздником

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил народ Ирландии с национальным праздником - Днем Святого Патрика.

"Любовь к родной земле, стремление жить в мире и добрососедстве, искренняя приверженность к созидательному труду – это общие ценности, которые являются залогом симпатии белорусов и ирландцев, несмотря на расстояние между нашими странами", - говорится в поздравлении.

Глава государства выразил уверенность, что в нынешних условиях непростой международной обстановки рассудительность и миролюбивость ирландского народа в конечном итоге предостерегут его от внешних конфронтационных авантюр и будут способствовать содержательному и взаимовыгодному диалогу между Беларусью и Ирландией.

"В этот праздничный день сердечно желаю ирландским друзьям счастья, процветания и благополучия", - отметил Президент.